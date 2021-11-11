В Крыму расплодились дикие свиньи

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На Крымском полуострове вепрям стало тесно в своей естественной среде обитания, и они теперь довольно часто наведываются к людям.

Об этом рассказал доцент кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И.Вернадского Александр Стрюков.

Вылазки диких кабанов обусловлены значительным ростом их популяции. Ее не смогла остановить даже африканская чума.

«Болезнь в Крым завезли вместе со свиным кормом из Краснодарского края. А незаконный выпуск домашних свиней на пастбища в лес распространил заразу. Чума тогда сократила численность кабанов. Несмотря на это, уже сейчас их количество превышает норму», – отметил собеседник издания.

В природе у кабанов нет естественных врагов, их численность сдерживает только деятельность человека. Однако с регулярными запретами посещать леса, изменением охотничьего законодательства и возросшей стоимостью лицензий на охоту отстреливать вепрей стали гораздо реже, пояснил Стрюков.

Но плодятся животные по-прежнему: каждый выводок насчитывает около десяти поросят.

«Жители Крыма часто жалуются, что животные вредят посевам, забегают на огороды. А некоторые просто напуганы таким тесным соседством», – отметил зоолог.

Кроме того, любой перекос в природе вредит экосистеме. Пока популяция кабанов не критическая, но в перспективе возросшее количество вепрей может стать смертельной угрозой для других обитателей леса, считает ученый. По его словам, секачи отличаются свирепым и непредсказуемым нравом. Парнокопытные быстро бегают и у них острые как ножи клыки.

Напомним, в декабре прошлого года дикие кабаны совершили набег на крымский город Белогорск. Нежданых гостей удалось снять на видео местным жителям.

А на днях социальные сети облетело видео с выводком кабанят, которые пересекали виноградник под присмотром «родителей». Животных сняли очевидцы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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