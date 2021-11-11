В Крыму из-за коронавируса открылся бесплатный вольер для собак

Бесплатный вольер для собак, чьи хозяева госпитализированы с коронавирусом, открылся в столице Крыма при приюте «ЛабраДом», рассказал его создатель Дмитрий Фролов.

Идея «ковидного» вольера пришла владельцам приюта еще во время прошлогоднего локдауна. Тогда здесь выделили один вольер для таких животных. Бесплатная услуга по присмотру за питомцами пользовалась спросом: 22 собаки здесь находились, пока их владельцев лечили от COVID-19.

В этом году после новости о возобновлении проекта в приют сразу же поступило шесть заявок. Поэтому в «ЛабраДоме» обустраивают еще одни «апартаменты».

«А что делать, если одинокие люди попадают в госпиталь, а за собаками некому присмотреть? Конечно, надо помогать», — рассказал создатель приюта.

Он отмечает, что изначально «ЛабраДом» должен был стать приютом именно для лабрадоров. Однако помощь нужна была и собакам других пород. Сейчас в приюте более 30 собак. Вольеров могло быть и больше, но пока волонтеры не могут себе этого позволить.

При этом вольеры приходится регулярно обновлять, так как их обитателей нельзя назвать аккуратными «гостями». Приюту нужна любая помощь — хоть рабочими руками, хоть стройматериалами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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