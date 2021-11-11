Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом ● В Крыму занято 90 процентов ковидных коек ● Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида ● Стало известно, когда Крым получит вакцину «Спутник Лайт» ● Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму
В «Херсонес Таврический» можно попасть без QR-кода и ПЦР-теста
С 11 ноября на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» можно пройти без предъявления QR-кода или ПЦР-теста.
Как сообщает пресс-служба музея, в музей можно попасть взяв с собой только средства индивидуальной защиты и пройдя обязательную проверку температуры тела на входе.
При этом при осмотре постоянных и временных экспозиций «Херсонеса Таврического», а также во время обзорных и тематических экскурсий все еще действует ряд ограничений: с собой гостям обязательно иметь паспорт, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо ПЦР-тест, срок действия которого не превышает 72 часов после получения результатов исследования; посещение всех выставочных залов музея-заповедника рекомендовано в индивидуальном порядке, с заполнением не более 30% от общей вместимости.
В Севастополе по состоянию на 10 ноября зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, что меньше, чем было выявлено сутками ранее. При этом умерли от коронавируса 13 человек в возрасте от 64 до 88 лет, что выше показателей 9 ноября.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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