У Соборной мечети в Симферополе пообещали построить эстакаду

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Строительство Соборной мечети продолжается. В ближайшее время заключат договор на строительство ограждения и ведется поиск подрядчика по озеленению.

Об этом сообщил Крымской газете глава Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа.

«В мечеть уже подведены электрические и газовые сети. Министерство транспорта Крыма, в свою очередь, разрабатывает техническое задание, которым предусмотрено увеличение количества полос движения в районе мечети до четырех. Также планируется строительство эстакады, перенос остановки и троллейбусных линий, устройство пешеходного перехода»,- рассказал глава Госкомнаца.

Типпа также уточнил, что какие-либо решения по переносу сроков завершения строительства Соборной мечети в городе Симферополе не принимались.

Мечеть строится за счет средств Фонда поддержки социально-культурных проектов. В настоящий момент генеральной подрядной организацией является ООО «СпецСтройКрым».

Ранее сообщалось, что Соборная мечеть в Симферополе готова на 70%. Объект планируют завершить в апреле 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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