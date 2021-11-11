Власть
Только 280 тысяч крымчан прошли вакцинацию от гриппа
В прошлом году республике удалось достичь показателя в 60% вакцинированных от гриппа, однако в этом году прививочная кампания пробуксовывает.
Об этом в прямом эфире заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
«К сожалению, на сегодняшний день темпы вакцинации у нас остаются низкими. Порядка 1 млн 100 тыс. человек мы должны ревакцинировать от гриппа. Это и взрослые, и дети. (…) Вакцинировано у нас на сегодняшний день всего лишь 280 тысяч человек, из них 73 тысячи детей», — рассказал Лясковский, еще раз призвав граждан принят участия в вакцинации от гриппа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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