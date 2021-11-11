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Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась

08:20 четверг, 11 ноября 2021
Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась

фото © rbc.ru

В III квартале 2021 года цены на жилье на вторичном рынке в Крыму по сравнению со II кварталом повысились на 0,9%, а в Севастополе снизились на 0,3%, сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

По данным статистиков, на конец III квартала средняя цена квадратного метра квартир составила в Крыму 76,1 тыс. рублей, а в Севастополе – 89,4 тыс. рублей.Вместе с этим цены на новое жилье выросли и в Крыму, и в Севастополе.

«Средняя цена квадратного метра новых квартир в Республике Крым выросла по сравнению со II кварталом 2021 года на 11,6%, в Севастополе – на 3,4%, и составила соответственно 89,4 тыс. руб. и 93,2 тыс. руб», – сказано в информации Крымстата.

В июне аналитический центр «Единый ресурс застройщиков» сообщал, что средняя стоимость квадратного метра жилья в Крыму с апреля прошлого года выросла на 13,2% и в апреле 2021-го составила примерно 79,5 тысяч рублей. Еще более значительно выросли цены на фоне повышенного в спроса в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась

Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась

В III квартале 2021 года цены на жилье на вторичном рынке в Крыму по сравнению со II кварталом повысились на 0,9%, а в Севастополе снизились на 0,3%, сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

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