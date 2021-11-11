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Коронавирус в Крыму

Стало известно, когда Крым получит вакцину «Спутник Лайт»

11:07 четверг, 11 ноября 2021

Поставки вакцины «Спутник Лайт» в Крым ожидаются до конца месяца. При этом вопросы поставки препарата в регион находятся на личном контроле федеральной власти.

Об этом заявил врио министра здравоохранения Константин Скорупский.

«У нас на сегодняшний день есть проблема с вакциной «Спутник Лайт». Данный вопрос находить на контроле федерального министерства, личном контроле министра здравоохранения РФ. Этот вопрос связан с производством этой вакцины, и я думаю до конца месяца вакцина появится в Крыму», — сказал Скорупский.

Врио министра подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита вакцины в Крыму нет и ничто не препятствует проведению прививочной кампании.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Только 280 тысяч крымчан прошли вакцинацию от гриппа. В прошлом году республике удалось достичь показателя в 60% вакцинированных от гриппа, однако в этом году прививочная кампания пробуксовывает.

Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом. В октябре 62-летнюю жительницу Бахчисарайского района Крыма по «скорой» госпитализировали в одну из республиканских больниц с инфарктом.

Россияне стали чаще ездить за границу для вакцинации от COVID-19. Интерес к так называемым вакцинным турам за границу вырос среди российских туристов, желающих путешествовать с сертификатом о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом.

Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

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