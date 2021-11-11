Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму ● Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом ● Россияне стали чаще ездить за границу для вакцинации от COVID-19 ● Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки ● Власти Крыма думают, что морги на полуострове не переполнены
Стало известно, когда Крым получит вакцину «Спутник Лайт»
Поставки вакцины «Спутник Лайт» в Крым ожидаются до конца месяца. При этом вопросы поставки препарата в регион находятся на личном контроле федеральной власти.
Об этом заявил врио министра здравоохранения Константин Скорупский.
«У нас на сегодняшний день есть проблема с вакциной «Спутник Лайт». Данный вопрос находить на контроле федерального министерства, личном контроле министра здравоохранения РФ. Этот вопрос связан с производством этой вакцины, и я думаю до конца месяца вакцина появится в Крыму», — сказал Скорупский.
Врио министра подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита вакцины в Крыму нет и ничто не препятствует проведению прививочной кампании.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Только 280 тысяч крымчан прошли вакцинацию от гриппа. В прошлом году республике удалось достичь показателя в 60% вакцинированных от гриппа, однако в этом году прививочная кампания пробуксовывает.
Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом. В октябре 62-летнюю жительницу Бахчисарайского района Крыма по «скорой» госпитализировали в одну из республиканских больниц с инфарктом.
Россияне стали чаще ездить за границу для вакцинации от COVID-19. Интерес к так называемым вакцинным турам за границу вырос среди российских туристов, желающих путешествовать с сертификатом о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом.
Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.
Какой сегодня праздник 11 ноября фото
Сегодня, 11 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Экс-мэр Симеиза Ломенко «изменял России» когда работал в отеле «Ялта-Интурист»
Бывший депутат городского совета Ялты и голова Симеиза Юрий Ломенко, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене, «собирал секретные сведения», будучи директором по внешним связям гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».
ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».
вчера
Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась
В III квартале 2021 года цены на жилье на вторичном рынке в Крыму по сравнению со II кварталом повысились на 0,9%, а в Севастополе снизились на 0,3%, сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).