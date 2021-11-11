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Происшествия

Симферополец пойдет под суд за незаконное хранение пистолета

30-летний мужчина хранил у себя дома огнестрельное оружие и порох.

Теперь его дело рассмотрит в Киевский районный суд крымской столицы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«В своем доме мужчина хранил пистолет конструкции Токарева, 7 основных частей к нему, а также более 300 г пороха марки «Крук», которые он приобрел в интернете», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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