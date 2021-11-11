Россиянка нарисовала свастику на фасаде ТРЦ Ялты

Жители курортной столицы Крыма осудили действия туристки из Москвы, которая нарисовала нацистский символ на фасаде торгово-развлекательного центра Ялты.

Во время прогулки 55-летняя москвичка решила изобразить в людном месте один из символов фашизма. Благодаря бдительности охранников и неравнодушных граждан, сообщивших об инциденте правоохранителям, заезжую хулиганку задержали, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции, где в отношении нее составлен административный протокол по ст.20.3 КоАП РФ», – отметили в ведомстве.

Нарушительницу общественного порядка ялтинцы «жестко осудили». Подобное поведение «горожане сочли неприемлемым», рассказал местный житель Сергей Сардыко.

«Это, бесспорно, преступное деяние. Жители города шокированы. Наверное, единственным оправданием для нее может служить психическое заболевание», — сказал мужчина.

«Бороться с подобным непотребством правоохранителям могла бы помочь бдительность граждан, которые должны незамедлительно сообщать об актах вандализма», считает «известный ялтинский активист».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В симферопольской многоэтажке произошел взрыв газа. В девятиэтажном доме по улице Лермонтова в Симферополе произошел взрыв газа.

Из горящей многоэтажки в Керчи спасли шесть человек. Ночью спасателям поступило от очевидцев сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Буденного в Керчи.

Смертельное ДТП в Севастополе: погиб водитель. Два легковых автомобиля столкнулись в Севастополе, один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Стадо диких кабанов в винограднике переполошило крымчан. Севастополец запечатлел нашествие кабанов в районе виноградников.