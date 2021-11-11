Россиянин пытался отсудить у турфирмы 200 тысяч за отдых в Симферополе

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Житель Тюмени пытался через суд получить компенсацию за отдых в Крыму, который ему не понравился.

Как сообщает пресс-служба тюменского областного суда, истец приобрел тур в Симферополь за 81 тысячу рублей у турагента ООО «Бюро путешествий», действовавшего от имени ООО «Пегас Екатеринбург». Тур включал в себя перелет и размещение в пансионате на восемь суток. Прибыв на место, тюменец решил, что номер для проживания ему не подходит – в нем, по его мнению, было грязно, белье было несвежим, розетки не работали, обои и плинтуса ободраны и т.д.

Турист позвонил в ООО «Пегас Екатеринбург», чтобы заменить номер, но ему никто не ответил. По его просьбе администрация пансионата предоставила ему другой. Тот номер, по мнению истца, долго убирали, поэтому он не стал ждать дальше и за свой счет вернулся в Тюмень в тот же день.

Недовольный турист подал иск в суд о расторжении договора и потребовал взыскать с двух туроператоров стоимость путевки – 80 тысяч рублей, 12 500 рублей за перелет домой, более 80 тысяч рублей неустойки и 35 тысяч рублей морального ущерба.

Суд тюменцу в требованиях отказал, поскольку истец сам выбрал этот пансионат через официальный сайт туроператора, где была размещена вся необходимая информация о пансионате с фотографиями здания и номеров. К фотографиям номера, который тюменцу не подошел, суд отнесся критически. В итоге туроператор вернул мужчине 24 тысячи рублей за неиспользованные услуги.

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