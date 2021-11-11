Прокуратура не выявила воровство и насилие в севастопольском детдоме

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При этом директор учреждения нарушила закон о противодействии коррупции.

Севастопольская прокуратура провела проверку в центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Наш дом». Факты жестокого обращения работников учреждения в отношении воспитанников, а также вынос предназначавшейся детям еды из пищеблока не подтвердились.

Как рассказал и.о. прокурора Севастополя Максим Жук, во время проверки установили нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания детей. Кроме того, выявили нарушения трудового законодательства, передает «Первый Севастопольский».

Оказалось, что директор учреждения нарушила закон о противодействии коррупции. Речь идет о конфликте интересов с родственником, трудоустроенным в учреждение. Прокуратура внесла преставление руководителю центра и возбудила административное дело.

В полиции и следственном комитете продолжают проверять информацию о применении насилия к воспитанникам детского дома.

Напомним, что в учреждении произошла череда инцидентов, в частности его работников уличили в объедании детей и насилии. Команда губернатора оправдала все эти нарушения.

Позже севастопольский детдом решили вывести на выборы. Была опубликована информация о том, что воспитанники центра якобы употребляют наркотики и занимаются сексом.

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