Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух -1
море +15

Общество

Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 ноября

00:23 четверг, 11 ноября 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 ноября.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 8, ночью от -1 до 1 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 71 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 83 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 77 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 70 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 92 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 80 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 73 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 76 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 13, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 12, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 10 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 ноября.

Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган. Холодный фронт с ливнями и сильным ветром принесет в Крым резкое понижение температуры, объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 ноября.

Общество
Какой сегодня праздник 11 ноября

Какой сегодня праздник 11 ноября фото

Сегодня, 11 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Экс-мэр Симеиза Ломенко «изменял России» когда работал в отеле «Ялта-Интурист»

Экс-мэр Симеиза Ломенко «изменял России» когда работал в отеле «Ялта-Интурист»

Бывший депутат городского совета Ялты и голова Симеиза Юрий Ломенко, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене, «собирал секретные сведения», будучи директором по внешним связям гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».

Коронавирус в Крыму
Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом

Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом

В октябре 62-летнюю жительницу Бахчисарайского района Крыма по «скорой» госпитализировали в одну из республиканских больниц с инфарктом.

Главное за вчера

ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».

14 часов назад

Коронавирус в Крыму
Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки

Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации