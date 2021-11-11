Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 ноября.
Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 8, ночью от -1 до 1 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 71 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 83 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 77 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 70 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 92 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 80 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 73 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 76 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 13, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 12, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.
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Прогноз погоды в Крыму на среду 10 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 ноября.
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