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Власть

Очередному мэру в Крыму грозит отставка

16:30 четверг, 11 ноября 2021
Очередному мэру в Крыму грозит отставка

фото © gkd.ru

Главе администрации крымского курортного города Саки Александру Овдиенко грозит отставка из-за срыва сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Об этом шла речь на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов в Крыму под руководством главы республики Сергея Аксенова. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в Саках строится в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Подрядчик – ООО «Строительная корпорация «Турстрой». Работы начались в августе этого года. Срок завершения – третий квартал 2022 года.

На сегодняшний день объект находится в зоне риска неосвоения кассового плана на этот год в размере 100 млн рублей.

В ходе доклада Овдиенко сообщил, что на данный момент местным властям удалось «переломить организацию работы подрядчика» и «детализизировать график работ».

«Сейчас попытаемся выйти на двухсменку и ставим подрядчику задачу, чтобы поставки металла осуществлялись с частотой одна машина в два дня, а не в четыре, как планировалось раньше. Если подрядчик войдет в этот ритм, то кассовое освоение к 19 декабря будет исполнено. Если не войдет – будем расторгаться», – сказал градоначальник, подтвердив, что в случае невыполнения подрядчиком этих условий срок строительства будет сорван.

Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что в этом случае Овдиенко лишится своей должности.

«Я вас не обрадую, Александр Дмитриевич. К сожалению для вас, неосвоение средств означает увольнение с должности. Никакие причины не принимаются – только форс-мажор, какие-то стихийные бедствия и так далее», – пригрозил глава республики.

Осенью этого года в Крыму произошла серия отставок глав администраций городов и районов. В частности, свои должности покинули мэр Феодосии Сергей Бовтуненко, градоначальник Судака Игорь Степиков, а также главы администрации Джанкоя Эдуард Селиванов и Симферопольского района Дионис Алексанов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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