Обещанного властями Севастополя парома не будет

Правительство РФ исключило из госпрограммы покупку нового судна для Севастополя, потому что губернатор не актуализировал такую потребность.

Кабмин Михаила Мишустина утвердил отказ от покупки парома для Южной бухты Севастополя, передает «Интерфакс-Юг». Сумма финансирования одиннадцати миллиардной госпрограммы уменьшена на 35,5 миллионов рублей.

Ранее в минтрансе РФ разработали проект распоряжения кабинета министров, чтобы актуализировать запросы регионов. Однако Севастополь не стал подтверждать необходимость парома, и его исключили из планов.

Ранее для Севастополя планировалась покупка парома и пяти пассажирских катеров. Купить паром хотели по системе коммерческого лизинга – взять в кредит и рассчитаться «в длинную», рассказывал губернатор Михаил Развожаев. Планировалось, что первый катер Севастополю должны были передать в мае 2021 года.

Как сообщалось, за последние годы Севастополь стал надгробной плитой для амбициозных проектов в судостроении. Так, пустой корпус одного из пяти пассажирских судов, которые с весны уже должны были бороздить городские бухты, стоял в ожидании двигателя под Самарой, а губернатор рассказывал о перепроектировании.

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