Объем кредитования крымчан вырос в 1,5 раза за год

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За январь-сентябрь этого года крымчане получили кредиты на общую сумму 60,8 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского отделения Южного главного управления Центробанка.

«Розничный кредитный портфель в регионе за год увеличился на 46% и составил почти 80 млрд рублей. Темпы роста кредитного портфеля населения Республики Крым по-прежнему опережали показатели по стране (22%) и Южному федеральному округу (23,5%)», – сказано в сообщении.

Объем средств, привлеченных региональными банками, за год вырос на 14,4% и на 1 октября составил более 248 млрд рублей. Это на 12% больше, чем по ЮФО, и почти на 16% больше, чем в целом по России.

Положительную динамику кредитования в Крыму в ЦБ объяснили ускорением темпов роста привлеченных средств физических лиц, которые за год выросли на 23% и на 1 октября составили 138,2 млрд рублей.

Республика сохраняет лидерство среди регионов Южного федерального округа по темпам роста привлеченных средств населения и превысила показатель по стране на 8,5%, добавили в пресс-службе. Кроме того, на 33% выросли депозиты юридических лиц и на 47% - вклады индивидуальных предпринимателей в Крыму.

«Рост розничного кредитования поддерживается высоким спросом населения на жилье в Крыму и действием льготных программ кредитования. С начала года кредитные организации региона выдали 16,6 млрд рублей ипотечных кредитов, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличение объемов привлеченных средств крымчан объясняется восстановлением сберегательной активности граждан и ростом ставок по вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России», – пояснила управляющий крымским отделением ЦБ Ирина Яблучанская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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