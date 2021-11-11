Начальник управления транспорта подала в отставку после критики Аксенова

Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова написала заявление об увольнении.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Анастасия Волкова написала заявление об увольнении по собственному желанию. 12 ноября у нее последний рабочий день в должности начальника управления», – отметили в пресс-службе.

В администрации крымской столицы уточнили, что временно исполнять обязанности главы управления будет заместитель начальника управления Юрий Иващенко.

Ранее неоднократно жесткую критику работы транспортной сферы Симферополя высказывал глава Крыма Сергей Аксенов. Это касалось, в частности, несоблюдения перевозчиками расписания движения автобусов. Сами перевозчики объясняют это катастрофической нехваткой водителей, а также заторами из-за многочисленных дорожных ремонтов. Власти города также не смогли выполнить поручение Аксенова и вовремя оснастить расписаниями движения автобусов все остановки общественного транспорта в Симферополе.

Кроме того, по словам Аксенова, ответственные за общественный транспорт чиновники Симферополя не могут с марта произвести ремонт разобранных автобусов муниципального перевозчика.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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