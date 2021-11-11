На улице Гоголя в Симферополе изменилась схема движения транспорта

Схема движения транспорта несколько изменилась на улице Гоголя в Симферополе.

Как сообщили в администрации крымской столицы, на данной улице подрядчик проводит работы по нанесению разметки.

Правая полоса теперь выделена только для поворота направо. «Водителям стоит быть внимательнее, поскольку новая схема дорожной разметки предполагает введение правой полосы движения для поворота на улицы Жуковского и Желябова», - говорится в сообщении.

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