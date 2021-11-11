Власть
На улице Гоголя в Симферополе изменилась схема движения транспорта
Схема движения транспорта несколько изменилась на улице Гоголя в Симферополе.
Как сообщили в администрации крымской столицы, на данной улице подрядчик проводит работы по нанесению разметки.
Правая полоса теперь выделена только для поворота направо. «Водителям стоит быть внимательнее, поскольку новая схема дорожной разметки предполагает введение правой полосы движения для поворота на улицы Жуковского и Желябова», - говорится в сообщении.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Росавиация опубликовала список субсидируемых авиарейсов в Крым на 2022. Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год.
В Симферополе отменили ночной троллейбус в аэропорт. В крымской столице на время зимнего периода приостановили движение троллейбуса №20 по маршруту Аэропорт-Железнодорожный вокзал.
«Ребус» из дорожных знаков озадачил водителей Симферополя. Автолюбители в соцсетях поделились кадрами «дорожной головоломки». В одном месте друг на друге расположены зразу 3 знака.
Десятибалльные пробки окутали Симферополь. Во вторник вечером, 9 ноября, десятибалльные пробки окутали почти все симферопольские улочки и магистрали.
Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.
Какой сегодня праздник 11 ноября фото
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Бывший депутат городского совета Ялты и голова Симеиза Юрий Ломенко, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене, «собирал секретные сведения», будучи директором по внешним связям гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».
ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».
вчера
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