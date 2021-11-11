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Власть

На Камыш-Бурунской ТЭЦ произошел сбой в работе: почти половина Керчи осталась без тепла

15:37 четверг, 11 ноября 2021
Керчь

По причине короткого замыкания в энергетической системе Керчи 11 ноября в 11:09 произошел сбой в работе Камыш-Бурунской ТЭЦ компании «КРЫМТЭЦ» – станция «села на ноль», то есть была полностью остановлена с потерей собственных нужд.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «КРЫМТЭЦ».

«В результате инцидента остановилось оборудование ТЭЦ – прервалось производство электрической и тепловой энергии. В компании «Крымэнерго», которая отвечает за работоспособность энергосистемы и ее узлов, причину скачка напряжения пока пояснить не смогли», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники Камыш-Бурунской ТЭЦ занимаются восстановлением работы ТЭЦ: необходимо подать электроэнергию на все энергетическое оборудование, заново растопить газовые котлы, запустить паровые турбины, включить сетевые насосы и отрегулировать гидравлический режим теплосети.

В ближайшее время теплоснабжение потребителей Керчи (ТЭЦ отапливает около 40% города) будет восстановлено. Энергетики просят керчан с пониманием отнестись к ремонтным работам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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