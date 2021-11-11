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Происшествия

Крымчанину грозит пять лет колонии за присвоение и продажу самосвала приятеля

08:39 четверг, 11 ноября 2021

Полицейские задержали крымчанина, который незаконно продал самосвал своего товарища.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, впоследствии автомобиль сдали в металлолом.

«С заявлением о краже автомобиля обратился 59-летний житель поселка Гвардейское. Мужчина рассказал, что он по устной договоренности передал свой автомобиль марки «ГАЗ 5312» своему приятелю, для проведения ремонтных работ с последующим правом пользования автомобилем. Когда собственнику понадобился автомобиль, приятель отказался его возвращать. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 120 000 рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участковые уполномоченные полиции задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что в течение трех месяцев не занимался ремонтом транспортного средства.

«(Он) продал его за 40 000 рублей и потратил их на собственные нужды. Стало известно, что после продажи автомобиль был демонтирован и сдан в пункт приема металлолома», – уточнили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Крымчанин отдал приятелю автомобиль на ремонт, а обнаружил его среди металлолома. В полицию обратился 59-летний житель пгт Гвардейское, который рассказал, как по устной договоренности передал свой автомобиль «ГАЗ 5312» на ремонт приятелю.

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