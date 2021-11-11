Крымчанин приговорен к колонии за съемку порнографии с несовершеннолетней

Джанкойский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в изготовлении и обороте порнографических материалов с участием девятилетней девочки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Суд, признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначил ему окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина признан виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, пункту «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ – использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, пунктам «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ – изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова напомнила, что преступление было совершено осенью 2016 года.

«(Мужчина) под различными предлогами заманивал к себе соседскую девочку в возрасте девяти лет, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. При этом мужчина снимал происходящее на свой мобильный телефон, а после распространял порнографические материалы посредством интернета на тематическом сайте», – сообщила она.

Преступление было выявлено сотрудниками бюро Интерпола МВД России. Следователи совместно с полицейскими пресекли деятельность злоумышленника и задержали его. В ходе следствия сотрудники СК собрали все необходимые доказательства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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