Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму

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За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.

«За 10 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 105 268 положительных на COVID-19», – говорится в сообщении.

За сутки в регионе от коронавируса умерли 17 человек, выздоровели – 811. С начала пандемии в регионе зафиксировано 105 268 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 92 970 человек, умерли – 3 196.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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