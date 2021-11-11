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Коронавирус в Крыму

Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму

09:13 четверг, 11 ноября 2021
Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму

фото © Новости Крыма

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.

«За 10 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 105 268 положительных на COVID-19», – говорится в сообщении.

За сутки в регионе от коронавируса умерли 17 человек, выздоровели – 811. С начала пандемии в регионе зафиксировано 105 268 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 92 970 человек, умерли – 3 196.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом. В октябре 62-летнюю жительницу Бахчисарайского района Крыма по «скорой» госпитализировали в одну из республиканских больниц с инфарктом.

Россияне стали чаще ездить за границу для вакцинации от COVID-19. Интерес к так называемым вакцинным турам за границу вырос среди российских туристов, желающих путешествовать с сертификатом о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом.

Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Власти Крыма думают, что морги на полуострове не переполнены. Министерство здравоохранения Крыма не подтвердило информацию о том, что морги республики переполнены из-за роста смертности от COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму

Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.

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