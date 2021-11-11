Гендиректор севастопольской фирмы попал под уголовное преследование за долг по зарплате

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на ООО «СК Раэль».

Этому предшествовала проверка прокуратуры, которая состоялась на основании обращений граждан.

«С июля 2020 года по март 2021 года 15 работникам выплачивалась заработная плата ниже установленного законом минимального размера. Таким образом образовалась задолженность на общую сумму более 1,9 млн рублей. При этом денежные средства направлялись генеральным директором на оплату иных расходов, связанных с коммерческой деятельностью предприятия, приобретение товаров и услуг», – сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

Ранее директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина сообщила об основных должниках заработной платы в городе.

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