Бизнес Севастополя силен табаком, едой и энергетикой

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В перечень самых богатых компаний Крыма вошли только шесть севастопольских структур.

В рейтинг крупнейших компаний Республики Крым и Севастополя (на основе данных информационно-справочной системы СПАРК-Интерфакс, Картотека, СБИС) по итогам 2020 года вошли 53 структуры.

В деловой чарт включали компании с объемом выручки свыше 2 млрд рублей.

Примечательно, что в рейтинге бизнес-тяжеловесов представлено всего шесть севастопольских обществ – «Севэнергосбыт», «Севастопольэнерго», «Партнер», ТД «КРЫМ-ОЙЛ» (сеть АЗС «ТЭС»), «ПЛАНЕТА «СПОРТ» (учредитель ООО «ЮБК ТРЕЙДИНГ», которое входит в орбиту крымского бизнесмена Вячеслава Ташкинова, владеющего торговыми центрами и супермаркетами в Крыму и Севастополе), «Анкор». Четыре из шести компаний также работают и в Крыму.

Две севастопольские компании зарабатывают на продаже табака. Несмотря на тотальную антитабачную кампанию, доходы продавцов сигарет продолжают расти даже в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

ООО «Партнер» расположилось в рейтинге на четвертом месте. В 2020 году выручка компании достигла 13,6 млрд рублей, чистая прибыль – 92,3 млн рублей. В 2019 году эти показатели были 13,2 млрд рублей и 66,7 млн рублей соответственно. Компания «Анкор» заняла 49-е место в рейтинге, за год нарастив выручку с 2 млрд рублей до 2,2 млрд рублей. Чистая прибыль выросла с 6,5 млн рублей до 7,8 млн рублей.

Еще две компании зарабатывают на продаже электричества. «Севэнергосбыт» нарастила объем выручки с 4,9 млрд рублей в 2019 году до 5,4 млрд рублей в 2020 году. При этом чистая прибыль за год увеличилась с 8 млн рублей до 112,6 млн рублей.

«В феврале 2019 года регулятором были пересмотрены тарифы на передачу электроэнергии на 2019 год без пересмотра конечных тарифов для потребителей. Это привело к значительному росту расходов, что оказало существенное влияние на финансовый результат», – сообщили ForPost в пресс-службе «Севэнергосбыт».

По оценкам компании, общий размер выпадающих доходов за 2019 год составил 95,6 млн рублей.

«Севастопольэнерго» в 2019 году сгенерировала 2,2 млрд рублей, в 2020 году – почти 2,6 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась с 93 млн рублей в 2019 году до 254 млн рублей по итогам прошлого года.

Выручка ООО ТД «КРЫМ-ОЙЛ» в 2020 году составила 2,85 млрд рублей (почти 2,7 млрд рублей годом ранее). А вот чистая прибыль сократилась с 123,1 млн рублей в 2019 году до 111 млн рублей в 2020 году. Рост выручки обеспечил рост цен на нефтепродукты, а падение выручки – падение спроса на топливо, соответственно падение объемов продаж, вызванных пандемией коронавируса.

Не очень хорошо шли дела и у ООО «ПЛАНЕТА «СПОРТ». В 2020 году наблюдалось падение выручки более чем на 12% – с 2,6 млрд рублей до порядка 2,3 млрд рублей, чистая прибыль и вовсе сократилась почти в шесть раз – со 160 млн рублей до 27,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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