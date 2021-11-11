Белорусские фуры задержаны при въезде на Крымский мост

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Водители уже трое суток ждут, когда им разрешат забрать груз.

При въезде на Крымский мост задержали фуры, которые следовали на полуостров из Белоруссии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

По его словам, перевозчики доставляли строительные материалы в Крым из белорусского Могилева.

«Получателем материалов является торговый дом крымской компании, зарегистрированной в станице Тамань, так как Беларусь в Крым не отправляет», - написал Цуркин.

По его словам, перевозка грузов осуществлялась законно, в рамках международных взаимоотношений и действующего законодательства. Однако, отметил Цуркин, при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края сотрудники федеральной службы по надзору в сфере транспорта все же задержали три груженные фуры.

«Причиной задержания, по версии сотрудников федеральной службы, является запрет возможности перевозки белорусского груза в Крым, хотя данные заключение прямо противоположны международной конвенции. Водители отказались подписывать административные материалы, так как считают, что отсутствует состав административного правонарушения», - отметил экс-чиновник.

Он добавил, что водители фур уже трое суток находятся на посту перед Крымским мостом.

«Никто не отдает груз, находящийся в машинах, который законно приобретен крымскими компаниями, никто не может объяснить пути выхода из ситуации, только Ространснадзор требует заплатить штраф, с которым перевозчик не согласен», - написал Цуркин.

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