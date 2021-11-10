Происшествия
За неделю в Крыму в ДТП погибло пять человек
При этом больше 30 человек получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД РК.
«В ноябре этого года в Крыму зарегистрировано 26 ДТП, при которых 5 человек погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что особую обеспокоенность вызывают ДТП, связанные с наездами на пешеходов. Их на территории Крыма с начала месяца зарегистрировано 9.
Всего в них погибли 4 человека, а 5 получили травмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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