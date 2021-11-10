За неделю в Крыму в ДТП погибло пять человек

При этом больше 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД РК.

«В ноябре этого года в Крыму зарегистрировано 26 ДТП, при которых 5 человек погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что особую обеспокоенность вызывают ДТП, связанные с наездами на пешеходов. Их на территории Крыма с начала месяца зарегистрировано 9.

Всего в них погибли 4 человека, а 5 получили травмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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