Власти Крыма думают, что морги на полуострове не переполнены

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Министерство здравоохранения Крыма не подтвердило информацию о том, что морги республики переполнены из-за роста смертности от COVID-19.

Как пояснил на брифинге и.о. главы ведомства Константин Скорупский, моргам нужно новое оборудование для улучшения качества их работы.

«Сказать о том, что морги переполнены – информация немножко преувеличена. Действительно, то состояние, в котором находится эта служба… К сожалению, еще со времен Украины в нее не вкладывали ни копейки. Необходимость в (закупке) нового холодильного оборудования связана в большей степени не с переполнением (моргов), а с необходимостью модернизации», – пояснил Скорупский.

Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной – число зараженных ежедневно растет уже больше месяца. За неделю подтверждено более 5 тысяч случаев COVID-19. При этом система здравоохранения справляется с нагрузкой, уточнил и.о. министра. «В Крыму развернуто 5 365 коек, на сегодняшний день занято порядка 90% коек, необходимости в развертывании дополнительных коек нет», – сказал он.

Действуют ограничительные меры, благодаря которым темпы вакцинации в республике выросли до 15-20 тысяч человек в сутки. Власти ожидают, что коллективный иммунитет будет достигнут до конца этого – в начале следующего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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