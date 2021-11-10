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Власть

В Ялте провалилась дорога

14:10 среда, 10 ноября 2021
Ялта

В Ялте на ул. Виноградной на дороге образовался провал.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На вид, вроде, все хорошо. Но под настилом дорожного покрытия — пустота, за ночь дорога обвалилась на 1,5 метра», — сообщают очевидцы.

Ранее сообщалось, что на участке автодороги Гончарное-Ялта обрушилась подпорная стенка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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