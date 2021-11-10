Власть
В Ялте провалилась дорога
В Ялте на ул. Виноградной на дороге образовался провал.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«На вид, вроде, все хорошо. Но под настилом дорожного покрытия — пустота, за ночь дорога обвалилась на 1,5 метра», — сообщают очевидцы.
Ранее сообщалось, что на участке автодороги Гончарное-Ялта обрушилась подпорная стенка.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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