В Ялте провалилась дорога

В Ялте на ул. Виноградной на дороге образовался провал.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На вид, вроде, все хорошо. Но под настилом дорожного покрытия — пустота, за ночь дорога обвалилась на 1,5 метра», — сообщают очевидцы.

Ранее сообщалось, что на участке автодороги Гончарное-Ялта обрушилась подпорная стенка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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