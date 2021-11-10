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Происшествия

В Ялте до полусмерти избили предпринимателя

09:53 среда, 10 ноября 2021
Ялта

В Ялте взяли под стражу двух ранее судимых жителей Керчи, которые подозреваются в избиении местного предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Ранее на территории курортного города между местным жителем, являющимся предпринимателем, и двумя неизвестными мужчинами возник конфликт из-за парковочного места. Незнакомцы избили жителя Ялты руками и ногами по телу и голове, причинив тяжкий вред здоровью. Состояние потерпевшего оценивается как стабильное», - говорится в сообщении. Задержать подозреваемых удалось оперативникам ФСБ.

Сейчас следствие проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям, совершенным в регионе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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