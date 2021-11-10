Происшествия
В Ялте до полусмерти избили предпринимателя
В Ялте взяли под стражу двух ранее судимых жителей Керчи, которые подозреваются в избиении местного предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«Ранее на территории курортного города между местным жителем, являющимся предпринимателем, и двумя неизвестными мужчинами возник конфликт из-за парковочного места. Незнакомцы избили жителя Ялты руками и ногами по телу и голове, причинив тяжкий вред здоровью. Состояние потерпевшего оценивается как стабильное», - говорится в сообщении. Задержать подозреваемых удалось оперативникам ФСБ.
Сейчас следствие проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям, совершенным в регионе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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