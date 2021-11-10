В Ялте до полусмерти избили предпринимателя

В Ялте взяли под стражу двух ранее судимых жителей Керчи, которые подозреваются в избиении местного предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Ранее на территории курортного города между местным жителем, являющимся предпринимателем, и двумя неизвестными мужчинами возник конфликт из-за парковочного места. Незнакомцы избили жителя Ялты руками и ногами по телу и голове, причинив тяжкий вред здоровью. Состояние потерпевшего оценивается как стабильное», - говорится в сообщении. Задержать подозреваемых удалось оперативникам ФСБ.

Сейчас следствие проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям, совершенным в регионе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мужчина напал с ножом на приехавших его спасать медиков. Прибывшие на место по сигналу тревожной кнопки сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину и передали его правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

В Крыму мужчина пытался украсть колбасу. В Севастополе правоохранители задержали керчанина, подозреваемого в краже колбасной продукции из супермаркета.

Крымский пенсионер с ножом напал на бывшую сожительницу. В полицию Джанкоя обратилась женщина, которая рассказала, как получила порезы от бывшего сожителя ее дочери.

В Севастополе иностранец обокрал спящего пенсионера. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием мужчины и обокрал его.