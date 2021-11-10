В Судаке назначили нового мэра

Депутаты Судакского горсовета согласовали кандидатуру Константина Подсевалова на должность главы горадминистрации.

Об этом сообщил глава горсовета Константин Рожко.

«Прошла сессия. Из двух кандидатов, представленных депутатскому корпусу, большинством голосов выбрали Подсевалова Константина Николаевича», – сказал Рожко.

До этого Подсевалов занимал пост первого заместителя главы администрации.

Ранее конкурсная комиссия отобрала Подсевалова и руководителя территориального органа администрации Судака в селах Морское, Громовка, Междуречье и Ворон Евгения Краснова в качестве кандидатов на пост руководителя администрации. Также в конкурсе участвовал начальник управления экономического развития администрации Судака Александр Гарничев.

Депутаты Судакского городского совета согласовали отставку Игоря Степикова с поста главы администрации города 11 октября 2021 года. Он занимал этот пост с конца октября 2019 года. До Степикова с августа 2017 года администрацией руководил Андрей Некрасов, пришедший на смену Владимиру Серову.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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