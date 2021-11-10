В симферопольской многоэтажке произошел взрыв газа

В девятиэтажном доме по улице Лермонтова в Симферополе произошел взрыв газа.

Об этом сообщают очевидцы.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. При взрыве газа на балконе выбило оконный блок.

В квартире на пятом этаже многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Лермонтова, произошло задымление. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

«В ходе разведки было установлено, что, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и без разрушения несущих конструкций. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в ведомстве.

И уточнили, что в результате взрыва в квартире повреждено металлопластиковое остекление балкона.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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