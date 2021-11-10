Власть
В Симферополе отменили ночной троллейбус в аэропорт
В крымской столице на время зимнего периода приостановили движение троллейбуса №20 по маршруту Аэропорт-Железнодорожный вокзал.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус».
«В связи с переходом Международного аэропорта им. И. Айвазовского на зимний режим работы и эпидемиологической ситуацией на территории Крыма, движение по троллейбусному маршруту №20 «Аэропорт им. И. Айвазовского – Железнодорожный вокзал» в ночное время не осуществляется до следующего курортного сезона», — говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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