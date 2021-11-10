Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +5
море +15

Власть

В Симферополе отменили ночной троллейбус в аэропорт

В крымской столице на время зимнего периода приостановили движение троллейбуса №20 по маршруту Аэропорт-Железнодорожный вокзал.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус».

«В связи с переходом Международного аэропорта им. И. Айвазовского на зимний режим работы и эпидемиологической ситуацией на территории Крыма, движение по троллейбусному маршруту №20 «Аэропорт им. И. Айвазовского – Железнодорожный вокзал» в ночное время не осуществляется до следующего курортного сезона», — говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Десятибалльные пробки окутали Симферополь. Во вторник вечером, 9 ноября, десятибалльные пробки окутали почти все симферопольские улочки и магистрали.

Движение по Крымскому мосту могут опять ограничить. Движение по автомобильной части Крымского моста могут ограничить из-за четырехдневных тренировок по противопожарной безопасности, сообщили в МВД по Крыму со ссылкой на Минтранс РФ.

В Севастополе просят продлить до исторического парка автобусный маршрут. Просьба продлить маршруты №№ 8 и 18 до входа в парк живой истории «Федюхины высоты» содержится в письме, поступившем в Заксобрание Севастополя.

В Севастополе снизились грузооборот и пассажирооборот. О работа транспорта города Севастополя в сентябре 2021 года сообщает Крымстат.

Власть
ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене

ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».

Коронавирус в Крыму
Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений

Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений

За прошедшие сутки в Крыму выявили 811 случаев заражения коронавирусом – очередной антирекорд.

Курорт
Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью

Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью

Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.

Происшествия
В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков

В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков

Южный окружной военный суд признал двух подростков виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации