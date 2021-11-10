Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +5
море +15

Власть

В Симферополе будут ловить нарушителей ПДД на перекрестках

В Симферополе будут ловить нарушителей ПДД на перекрестках

фото © Новости Крыма

В Симферополе по 14 ноября ГИБДД проводит профилактические рейды на перекрестках города.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«В ходе рейда инспекторы ДПС уделяют особое внимание таким нарушениям, как проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, а также невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ДПС за три дня выявили 51 нетрезвого водителя, а также тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое крымчан осуждены за незаконный вылов осетра и камбалы в Азовском море. Ленинский районный суд Республики Крым приговорил одного местного жителя к 240 часам обязательных работ, а второго – к девяти месяцам исправительных работ за незаконный вылов осетра и камбалы-калкана.

Симферополец отправлен в колонию за убийство и расчленение знакомого. Житель Симферополя осужден по обвинению в совершении убийства, а также в краже и повреждении чужого имущества.

Полицейские установили личность повредившего памятник в Феодосии подростка. Полицейские установили личность подростка, который повредил в Феодосии памятник генералу Петру Котляревскому.

Любой мэр в Крыму сегодня рискует оказаться в тюрьме. Крымский бизнесмен, владелец расположенного в Белогорске парка львов «Тайган» Олег Зубков считает, что в современном Крыму любой глава города или района рискует оказаться в заключении.

Власть
ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене

ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».

Коронавирус в Крыму
Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений

Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений

За прошедшие сутки в Крыму выявили 811 случаев заражения коронавирусом – очередной антирекорд.

Курорт
Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью

Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью

Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.

Происшествия
В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков

В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков

Южный окружной военный суд признал двух подростков виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации