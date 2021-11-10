В Симферополе будут ловить нарушителей ПДД на перекрестках

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В Симферополе по 14 ноября ГИБДД проводит профилактические рейды на перекрестках города.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«В ходе рейда инспекторы ДПС уделяют особое внимание таким нарушениям, как проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, а также невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ДПС за три дня выявили 51 нетрезвого водителя, а также тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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