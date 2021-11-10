В Севастополе обрушилась памятная часть ограды Приморского бульвара

Фрагмент ограждения Приморского бульвара в Севастополе у остановки общественного транспорта выломан и опрокинут на землю.

Пострадал фрагмент, на котором обозначены годы 2-й обороны города-героя – «1941 – 1944».

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, сотрудники ГБУ «Парки и скверы», которое отвечает за территорию, уже обнаружили эту проблему во время ежедневного обхода.

«Сегодня приступят к ремонту», - пообещали в ведомстве.

Остается неизвестным, что произошло с ограждением, какова тут роль человека, были ли у него дурные намерения, или же это случайность.

Напомним, в марте 2021 года неизвестные осквернили обелиск «Штык и Парус», густо разрисовав его краской из баллончика, а апрельской ночью 2021 года маргиналы отрубили фрагмент ограждения дома №27 на улице Гоголя. По словам очевидцев, металл унесли на территорию заброшенного хлебозавода.

В тексте использованы материалы: Форпост

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