Власть
В Крыму за бюджетный счет запасаются «золотым» камнем для памятников
фото © Новый день
В Крыму камень для памятников покупают не только ритуальные конторы и не только для кладбищ. И это не черный ковидный юмор.
Филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», тот, что расположен в городе Саки, купил 1 тыс 80 тонн товара, который обозначен в конкурсной документации как «Камень для памятников», код 08.11.12.190. Стоимость покупки – 1 млн 595 тыс руб, то есть 1 тыс 476 руб за тонну.
Источник финансирования – бюджет Республики Крым (субсидии на выполнение государственного задания). Победивший в конкурсе поставщик – ИП Алиме Чалбаш. В техзадании, входящем в конкурсную документацию, не оговаривается горная порода, из которой должен состоять камень: к примеру, гранит, мрамор или известняк. Поэтому трудно понять, на каком этапе закупки беспородный бутовый камень превратился в камень именно для памятников.
Для сравнения: знаменитый Шархинский карьер (владелец строительной компании «Консоль-строй» ЛТД) предлагает бутовый камень по 583 – 672 руб/т – в зависимости от фракции и объема покупки.
В прошлый раз мелиораторы покупали строительный камень (без упоминания памятников) в 2015 году, суммы тех закупок колебались вокруг 30 тыс руб.
Возможно, потребностям в камне для памятников не стоит удивляться, если учесть, что основным видом деятельности ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», входящего в структуру Госкомитета по мелиорации и водному хозяйству Крыма, является «предоставление услуг в области растениеводства». Дополнительные – выращивание масличных и зернобобовых, лесозаготовки…
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму ветерану войны отключили свет за небольшой долг. В Евпатории дом ветерана Великой Отечественной войны отключили от электроэнергии за задолженность менее 2 тыс. рублей, причем квитанции не присылали до этого в течение полугода.
В Симферополе на сутки отключат воду: где и почему. Десятки улиц Симферополя во вторник останутся без воды из-за аварийных работ на сетях.
В 2022 году в Симферополе пообещали отремонтировать всего 18 дворов. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов рассказал о благоустройстве дворов и общественных территорий города на 2022 год.
Катастрофа приближается: Феодосия может остаться без воды. В последнее время Крым опять страдает от острой нехватки воды. Дефицит воды проявился в 2019 году. В 2020-м ситуация резко ухудшилась: в июне уровень воды в водохранилищах упал почти в 2,5 раза; особенно остро вододефицит ощущался в Симферополе, Феодосии, Керчи и Судаке.
Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью
Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.
В Крыму за бюджетный счет запасаются «золотым» камнем для памятников
В Крыму камень для памятников покупают не только ритуальные конторы и не только для кладбищ. И это не черный ковидный юмор.
Какой сегодня праздник 10 ноября фото
Сегодня, 10 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму обсуждают «стычку» казаков с отдыхающими
В Республике Крым продолжают нагнетать панику вокруг коронавируса и вакцинации — информационное пространство полнится фейками.
вчера
Аксенов и Развожаев теряют очки
24 часа назад
Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину
13 часов назад
Аксенова просят остановить строительный беспредел его журналиставидео
13 часов назад
В российской комедии неудачно пошутили про Алушту
14 часов назад
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек
За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.