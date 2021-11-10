В Крыму в «красных зонах» не хватает врачей

Всего на сегодняшний день в «красных зонах» в Крыму работает свыше 4,5 тысяч медицинских работников.

Об этом в прямом эфире заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Наверное, никогда не будет достаточно медицинских работников. У нас в целом в красных зонах работает сейчас более 4,5 тысяч медицинских работников во всех ковидных госпиталях. Порядка 800 человек медработников оказывают помощь на амбулаторном звене. Но при том количестве заболевших, а у нас болеет коронавирусом порядка 9 тысяч человек (…), врачей недостаточно», — сказал Лясковский.

Напомним, коллективного иммунитета от COVID-19 в Крыму планируют достичь к концу года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину. Жительнице Севастополя, решившей привиться от коронавируса, вкололи не ту вакцину.

План вакцинации населения от гриппа выполнен в Севастополе провален. В Севастополе продолжается вакцинация населения от гриппа. Более 70 тысяч человек приняли участие в этой кампании.

Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19. В стационарах города свободный коечный фонд, предназначенный для больных ковидом, на сегодняшний день составляет 12%: из развернутых 1395 мест доступно 163.