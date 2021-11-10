Власть
В Крыму с нового года подорожают коммунальные услуги
фото © Новости Крыма
В Республике Крым и городе Севастополе с июля 2022 года на 6,2% подорожают коммунальные услуги.
Распоряжение правительства РФ об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год опубликовано на официальном портале правовой информации.
Самый большой индекс повышения стоимости коммунальных услуг установлен в Республике Чечня – 6,5%, самый низкий – в Свердловской области (2,9%).
Аналогичный документ об утверждении индексов изменения стоимости коммунальных услуг на 2021 год был опубликован на портале правовой информации годом ранее, но с припиской «за исключением Республики Крым и города Севастополя».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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