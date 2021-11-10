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Власть

В Крыму с нового года подорожают коммунальные услуги

08:39 среда, 10 ноября 2021
В Крыму с нового года подорожают коммунальные услуги

фото © Новости Крыма

В Республике Крым и городе Севастополе с июля 2022 года на 6,2% подорожают коммунальные услуги.

Распоряжение правительства РФ об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год опубликовано на официальном портале правовой информации.

Самый большой индекс повышения стоимости коммунальных услуг установлен в Республике Чечня – 6,5%, самый низкий – в Свердловской области (2,9%).

Аналогичный документ об утверждении индексов изменения стоимости коммунальных услуг на 2021 год был опубликован на портале правовой информации годом ранее, но с припиской «за исключением Республики Крым и города Севастополя».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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