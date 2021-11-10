Происшествия
В Крыму подросток заявил, что занимался любовью с учителем
В Крыму подросток заявил, что занимался любовью с учительницей в три раза старше него.
Скандал разогрелся в одном из некурортных районов полуострова. Педагог в возрасте 45+ занималась репетиторством. Минувшим летом стала заниматься с одним из 15-летних подростков, собирающихся поступать в колледж.
Ученик оказался прилежным, занятия не пропускал, присматривал за детьми наставницы и вскоре стал практически членом семьи. А в октябре муж учительницы обнаружил, что с его счета, к которому привязана карта, пропали 37 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.
«Воришку нашли быстро: им оказался тот самый парень, уже поступивший в техникум, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Он во всем сознался и сообщил, что общение с репетиторшей зашло намного дальше. Учительнице грозит статья за сношение с лицом, не достигшим 16 лет».
В тексте использованы материалы: Новый день
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