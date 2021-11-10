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В Крыму планируют увеличить число бригад скорой помощи на 20 процентов
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Власти Крыма намерены увеличить количество бригад скорой помощи, также в регион прибудут специалисты Минздрава РФ для помощи крымским медикам.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В течение месяца планируется на 20% увеличить количество и численность бригад скорой медицинской помощи. В Крым прибудут специалисты Минздрава РФ, которые поделятся методиками работы медицинских учреждений в ковидных условиях», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Руководитель региона также заверил, что количество вакцины «Спутник V» в республике достаточное, чтобы ежедневно обеспечить более 20 тысяч доз.
Кроме того, по словам Аксенова, прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, с помощью которой можно будет отслеживать информацию по конкретному пункту вакцинации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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