В Крыму планируют увеличить число бригад скорой помощи на 20 процентов

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Власти Крыма намерены увеличить количество бригад скорой помощи, также в регион прибудут специалисты Минздрава РФ для помощи крымским медикам.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В течение месяца планируется на 20% увеличить количество и численность бригад скорой медицинской помощи. В Крым прибудут специалисты Минздрава РФ, которые поделятся методиками работы медицинских учреждений в ковидных условиях», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Руководитель региона также заверил, что количество вакцины «Спутник V» в республике достаточное, чтобы ежедневно обеспечить более 20 тысяч доз.

Кроме того, по словам Аксенова, прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, с помощью которой можно будет отслеживать информацию по конкретному пункту вакцинации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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