Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +5
море +15

Власть

В Крыму планируют увеличить число бригад скорой помощи на 20 процентов

12:25 среда, 10 ноября 2021
В Крыму планируют увеличить число бригад скорой помощи на 20 процентов

фото © gazetauzao.ru

Власти Крыма намерены увеличить количество бригад скорой помощи, также в регион прибудут специалисты Минздрава РФ для помощи крымским медикам.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В течение месяца планируется на 20% увеличить количество и численность бригад скорой медицинской помощи. В Крым прибудут специалисты Минздрава РФ, которые поделятся методиками работы медицинских учреждений в ковидных условиях», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Руководитель региона также заверил, что количество вакцины «Спутник V» в республике достаточное, чтобы ежедневно обеспечить более 20 тысяч доз.

Кроме того, по словам Аксенова, прорабатывается вопрос открытия информационной площадки, с помощью которой можно будет отслеживать информацию по конкретному пункту вакцинации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений. За прошедшие сутки в Крыму выявили 811 случаев заражения коронавирусом – очередной антирекорд.

Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину. Жительнице Севастополя, решившей привиться от коронавируса, вкололи не ту вакцину.

План вакцинации населения от гриппа выполнен в Севастополе провален. В Севастополе продолжается вакцинация населения от гриппа. Более 70 тысяч человек приняли участие в этой кампании.

Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Коронавирус в Крыму
Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений

Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений

За прошедшие сутки в Крыму выявили 811 случаев заражения коронавирусом – очередной антирекорд.

Курорт
Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью

Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью

Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.

Власть
В Крыму за бюджетный счет запасаются «золотым» камнем для памятников

В Крыму за бюджетный счет запасаются «золотым» камнем для памятников

В Крыму камень для памятников покупают не только ритуальные конторы и не только для кладбищ. И это не черный ковидный юмор.

Культура
В российской комедии неудачно пошутили про Алушту

В российской комедии неудачно пошутили про Алушту

В одной из русских комедий герои сериала неудачно пошутили про отдых в Алуште.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации