Происшествия
В Крыму двое россиян попались на производстве наркотиков
фото © Новости Крыма
Двое жителей Алтайского края России предстанут перед судом за незаконное производство на территории Крыма более шести килограммов синтетических наркотиков.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в подсобном помещении одного из крымских домовладений обвиняемые изготовили крупную партию наркотиков. С ней злоумышленников и «накрыли» сотрудники ФСБ.
«Преступная деятельность была пресечена в июле 2021 года сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю. Из незаконного оборота изъято свыше 6 кг мефедрона», - проинформировали в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Крыма для рассмотрения по существу.
За незаконное производство наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, им грозит до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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