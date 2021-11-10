В Крыму двое россиян попались на производстве наркотиков

фото © Новости Крыма

Двое жителей Алтайского края России предстанут перед судом за незаконное производство на территории Крыма более шести килограммов синтетических наркотиков.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в подсобном помещении одного из крымских домовладений обвиняемые изготовили крупную партию наркотиков. С ней злоумышленников и «накрыли» сотрудники ФСБ.

«Преступная деятельность была пресечена в июле 2021 года сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю. Из незаконного оборота изъято свыше 6 кг мефедрона», - проинформировали в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Крыма для рассмотрения по существу.

За незаконное производство наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое симферопольцев попались полиции с 200 дозами «соли». Жители Симферополя 24 и 27 лет приехали в Саки, чтобы оставить наркотики в тайниках, но попались с поличным.

Домохозяйка из Джанкоя рассказала полиции, как собиралась скурить полкило марихуаны. При обыске в частном доме у одной из местных жительниц правоохранители обнаружили части высушенных кустов конопли.

В Крыму осудили военнослужащего за выращивание и сбыт наркосодержащих растений. Крымский военный гарнизонный суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Бориса Самсона за выращивание и сбыт растений, содержащие наркотические вещества.

Пойманному в Симферополе закладчику грозит 20 лет тюрьмы. Ночью 26-летнего жителя одного из сел Красногвардейского района отряд полиции задержал в Симферополе в районе улицы Воровского.