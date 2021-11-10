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Происшествия

В Крыму двое россиян попались на производстве наркотиков

13:43 среда, 10 ноября 2021
В Крыму двое россиян попались на производстве наркотиков

фото © Новости Крыма

Двое жителей Алтайского края России предстанут перед судом за незаконное производство на территории Крыма более шести килограммов синтетических наркотиков.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в подсобном помещении одного из крымских домовладений обвиняемые изготовили крупную партию наркотиков. С ней злоумышленников и «накрыли» сотрудники ФСБ.

«Преступная деятельность была пресечена в июле 2021 года сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю. Из незаконного оборота изъято свыше 6 кг мефедрона», - проинформировали в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Крыма для рассмотрения по существу.

За незаконное производство наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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