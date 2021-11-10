Происшествия
В Крыму будут судить пенсионера, развращавшего малолетних девочек
Житель Джанкойского района обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя одного из сел Джанкойского района. Он обвиняется в совершении семи эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ)», – говорится в сообщении.
Развратные действия мужчина совершал летом прошлого года. Преступления совершались как на улице – в то время, пока дети гуляли одни, так и в салоне автомобиля мужчины, куда он заманивал девочек, предлагая прокатить.
«Преступные действия злоумышленника были выявлены сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Республике Крым. Подозреваемый был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу», – пояснила Постнова.
Уголовное дело направлено в прокуратуру на изучение для дальнейшей передачи в суд.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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