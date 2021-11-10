В Крыму будут судить директора автошколы за подделку документов

Директор и учредитель крымского предприятия, специализирующегося на обучении и переаттестации водителей, предстанет перед судом за подкуп и подделку водительских документов.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

Следователями Бахчисарайского района установлено, что к директору фирмы обращались крымчане для получения свидетельств об окончании образовательного учреждения по подготовке водителей категории «В». Он зачислял кандидатов на обучение, однако фактически учебное заведение они не посещали.

«Далее директор изготавливал свидетельства об окончании учебы, заверял своей подписью и печатью организации, за что получал денежные средства, которые присваивал себе», - рассказали в ведомстве.

Действия подозреваемого были пресечены силовиками.

В ходе следствия правоохранители установили все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи дела в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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