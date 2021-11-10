В Гидрометцентре рассказали, сколько снега выпало на Ай-Петри

фото © Новости Крыма

Холодный фронт принес осадки в Крым, в том числе в виде снега, который выпал на горе Ай-Петри.

Высота снежного покрова составила три сантиметра, сообщила начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

«Припорошило на Ай-Петри, высота снежного покрова в горах составила три сантиметра. На остальной территории Крыма осадки прошли дождем. И они прекратились, в ближайшее время их ждать не стоит», – сказала Любецкая.

МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение из-за прогнозируемого похолодания, которое будет сопровождаться дождями со снегом. «В связи с прохождением холодного арктического фронта 9 – 10 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, ночью 10 ноября со снегом. Понижение температуры на 10-12 градусов», – сказано в информации ведомства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 ноября.

Штормовой ветер и дожди со снегом: на Крым надвигается ураган. Холодный фронт с ливнями и сильным ветром принесет в Крым резкое понижение температуры, объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 ноября.

Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму на следующей неделе. В Крыму со среды, 10 ноября, ожидается резкое похолодание.