Происшествия
Смертельное ДТП в Севастополе: погиб водитель
Два легковых автомобиля столкнулись в Севастополе, один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Opel, при подъезде к перекрестку выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением водителя 1973 года рождения», – уточнили в ведомстве.
Авария произошла в начале девятого вечера на автодороге, ведущей от 5 км Балаклавского шоссе к мысу Фиолент.
Одна из машин перед перекрестком выехала на встречную полосу. От полученных травм водитель автомобиля Opel скончался в машине скорой помощи. На месте ДТП работает полиция и МЧС. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Феодосией лоб в лоб столкнулись две легковушки. На дороге Феодосия – Владиславовка лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2101 и Renault Logan.
Двое парней из Симферополя нападают на бездомных и снимают все на камеру. Ради забавы парни из Симферополя издеваются над бездомными, снимая это все на камеру.
Новый трамвай попал в аварию в центре Евпатории. Трамвай попал в автомобильную аварию в центре Евпатории.
В Крыму обсуждают «стычку» казаков с отдыхающими. В Республике Крым продолжают нагнетать панику вокруг коронавируса и вакцинации — информационное пространство полнится фейками.
Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью
Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.
В Крыму за бюджетный счет запасаются «золотым» камнем для памятников
В Крыму камень для памятников покупают не только ритуальные конторы и не только для кладбищ. И это не черный ковидный юмор.
Какой сегодня праздник 10 ноября фото
Сегодня, 10 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму обсуждают «стычку» казаков с отдыхающими
В Республике Крым продолжают нагнетать панику вокруг коронавируса и вакцинации — информационное пространство полнится фейками.
вчера
Аксенов и Развожаев теряют очки
24 часа назад
Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину
13 часов назад
Аксенова просят остановить строительный беспредел его журналиставидео
13 часов назад
В российской комедии неудачно пошутили про Алушту
14 часов назад
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек
За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.