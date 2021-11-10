Смертельное ДТП в Севастополе: погиб водитель

Два легковых автомобиля столкнулись в Севастополе, один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Opel, при подъезде к перекрестку выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением водителя 1973 года рождения», – уточнили в ведомстве.

Авария произошла в начале девятого вечера на автодороге, ведущей от 5 км Балаклавского шоссе к мысу Фиолент.

Одна из машин перед перекрестком выехала на встречную полосу. От полученных травм водитель автомобиля Opel скончался в машине скорой помощи. На месте ДТП работает полиция и МЧС. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Феодосией лоб в лоб столкнулись две легковушки. На дороге Феодосия – Владиславовка лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2101 и Renault Logan.

Двое парней из Симферополя нападают на бездомных и снимают все на камеру. Ради забавы парни из Симферополя издеваются над бездомными, снимая это все на камеру.

Новый трамвай попал в аварию в центре Евпатории. Трамвай попал в автомобильную аварию в центре Евпатории.

В Крыму обсуждают «стычку» казаков с отдыхающими. В Республике Крым продолжают нагнетать панику вокруг коронавируса и вакцинации — информационное пространство полнится фейками.