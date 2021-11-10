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Происшествия

Смертельное ДТП в Севастополе: погиб водитель

Два легковых автомобиля столкнулись в Севастополе, один из водителей погиб, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Opel, при подъезде к перекрестку выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением водителя 1973 года рождения», – уточнили в ведомстве.

Авария произошла в начале девятого вечера на автодороге, ведущей от 5 км Балаклавского шоссе к мысу Фиолент.

Одна из машин перед перекрестком выехала на встречную полосу. От полученных травм водитель автомобиля Opel скончался в машине скорой помощи. На месте ДТП работает полиция и МЧС. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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