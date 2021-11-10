С начала года еда в Севастополе подорожала более чем на 10 процентов

За девять месяцев 2021 года продовольственные товары в Севастополе подорожали на 10,5%.

Такие данные опубликовал Крымстат в докладе о социально-экономическом положении Севастополя в январе-сентябре 2021 года.

За аналогичный период прошлого года еда прибавила в цене 7,5%.

В целом же за девять месяцев этого года инфляция в Севастополе составила 7,6%.

С начала этого года непродовольственные товары подорожали на 4,8%, услуги – на 5,5%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по Севастополю в сентябре 2021 г. составила 17738,34 рубля в расчете на одного человека и с начала года увеличилась на 7,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Севастополю на конец сентября 2021 года составила 5307,37 рубля в расчете на одного человека и с начала года увеличилась на 14,9%.

Больше всего с начала года в городе-герое подорожали строительные материалы – на 24,8%, мясо и птица – 23,3%, табачные изделия – 19,5%, рыба и морепродукты – 13,8%, сливочное масло – 13,7%, овощи, в том числе картофель – 13,5%.

В тексте использованы материалы: Форпост

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