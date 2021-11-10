Власть
С начала года еда в Севастополе подорожала более чем на 10 процентов
За девять месяцев 2021 года продовольственные товары в Севастополе подорожали на 10,5%.
Такие данные опубликовал Крымстат в докладе о социально-экономическом положении Севастополя в январе-сентябре 2021 года.
За аналогичный период прошлого года еда прибавила в цене 7,5%.
В целом же за девять месяцев этого года инфляция в Севастополе составила 7,6%.
С начала этого года непродовольственные товары подорожали на 4,8%, услуги – на 5,5%.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по Севастополю в сентябре 2021 г. составила 17738,34 рубля в расчете на одного человека и с начала года увеличилась на 7,2%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Севастополю на конец сентября 2021 года составила 5307,37 рубля в расчете на одного человека и с начала года увеличилась на 14,9%.
Больше всего с начала года в городе-герое подорожали строительные материалы – на 24,8%, мясо и птица – 23,3%, табачные изделия – 19,5%, рыба и морепродукты – 13,8%, сливочное масло – 13,7%, овощи, в том числе картофель – 13,5%.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя рассказали кому ждать повышения пенсии. Власти Севастополя опровергли информацию СМИ, что якобы с 1 ноября пенсии 80-летних граждан вырастут вдвое.
Оптимистичный прогноз: накопить на частный дом в Севастополе можно за 25 лет. Более 25 лет потребуется работающему в Севастополе человеку, чтобы накопить на собственный дом, не оформляя его в ипотеку. Город-герой занял последнее место в рейтинге доступности жилья, составленном аналитиками портала «Мир квартир».
Крымчан предупредили о рискованных финансовых вложениях. Пандемия коронавируса вызвала значительную трансформацию рынка сбережений. В условиях плавающего валютного курса и инфляции многие жители Крыма задумались о том, как сберечь кровно заработанные.
Крымчане заплатят 1,5 млрд рублей налогов за свое жилье. По предварительной оценке крымчане заплатят более 1,5 млрд рублей имущественных налогов до 1 декабря 2021 года.
Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью
Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.
В Крыму за бюджетный счет запасаются «золотым» камнем для памятников
В Крыму камень для памятников покупают не только ритуальные конторы и не только для кладбищ. И это не черный ковидный юмор.
Какой сегодня праздник 10 ноября фото
Сегодня, 10 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму обсуждают «стычку» казаков с отдыхающими
В Республике Крым продолжают нагнетать панику вокруг коронавируса и вакцинации — информационное пространство полнится фейками.
вчера
Аксенов и Развожаев теряют очки
24 часа назад
Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину
13 часов назад
Аксенова просят остановить строительный беспредел его журналиставидео
13 часов назад
В российской комедии неудачно пошутили про Алушту
14 часов назад
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек
За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.