Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще тринадцать смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки ● Власти Крыма думают, что морги на полуострове не переполнены ● В Крыму в «красных зонах» не хватает врачей ● Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений ● Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек
Россияне стали чаще ездить за границу для вакцинации от COVID-19
фото © atorus.ru
Интерес к так называемым вакцинным турам за границу вырос среди российских туристов, желающих путешествовать с сертификатом о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом.
Об увеличении спроса в десятки раз на подобные туры «Известиям» рассказали в Ассоциации туроператоров России.
«Речь идет скорее о ревакционных турах – то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время», – объяснил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
Он также отметил, что вакцинные туры в Европу сейчас востребованы, поскольку въезд в большинство стран ЕС и в США по российским сертификатам вакцинации пока невозможен. Исключения – Сербия, Венгрия, Хорватия, Греция, Кипр, Болгария, Словакия, Словения и Эстония. Самыми популярными странами для вакцинных путешествий являются Хорватия и Сербия.
Эксперты в сфере туризма утверждают, что в сутки продается 50-100 таких путевок в разные страны, что в десятки раз превышает показатели на момент запуска данной программы в середине сентября. «Зачастую туристы просто путешествуют, например, в Хорватию, а бонусом для них идет вакцинация. Прививку могут сделать и в предпоследний, и в последний день поездки», – уточнил Дмитрий Горин.
По данным АТОР, стоимость трехдневного вакцинного тура в Сербию и Хорватию у туроператоров стартует от 36 тысяч рублей с человека, в Словению – от 33 тысяч.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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