Власть
Росавиация опубликовала список субсидируемых авиарейсов в Крым на 2022
Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год.
Сообщение ведомства приводит телеканал RT.
Из приложения к приказу Росавиации следует, что всего будет субсидировано 372 направления. Из них восемь – в Симферополь и пять – из Симферополя.
В Симферополь субсидируются рейсы из Калуги (два рейса), Махачкалы, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Петрозаводска, Пскова (два рейса) и Салехарда. Из Симферополя субсидируются рейсы в Нарьян-Мар, Саранск, Тамбов, Тобольск и Элисту.
Из Калуги в Симферополь субсидированные рейсы будут действовать с начала года до конца мая и с сентября до конца года. Из Махачкалы – с 25 апреля по 15 октября. Из Надыма, Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска – с мая по сентябрь включительно. Из Петрозаводска – с 15 мая по 15 октября. Из Пскова – в течение мая и с октября до конца года.
Из Симферополя в Нарьян-Мар – с июня по август включительно. В Саранск – в течение мая и сентября. В Тамбов – с июня по сентябрь включительно. В Тобольск – в течение мая и с октября до конца года. В Элисту – с июня до сентября включительно.
В 2022 году на программу субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2021 году. Число самих маршрутов тоже выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что по спецтарифу в 2022 году будет перевезено более трех миллионов пассажиров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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