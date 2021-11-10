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Власть

Росавиация опубликовала список субсидируемых авиарейсов в Крым на 2022

12:55 среда, 10 ноября 2021

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год.

Сообщение ведомства приводит телеканал RT.

Из приложения к приказу Росавиации следует, что всего будет субсидировано 372 направления. Из них восемь – в Симферополь и пять – из Симферополя.

В Симферополь субсидируются рейсы из Калуги (два рейса), Махачкалы, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Петрозаводска, Пскова (два рейса) и Салехарда. Из Симферополя субсидируются рейсы в Нарьян-Мар, Саранск, Тамбов, Тобольск и Элисту.

Из Калуги в Симферополь субсидированные рейсы будут действовать с начала года до конца мая и с сентября до конца года. Из Махачкалы – с 25 апреля по 15 октября. Из Надыма, Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска – с мая по сентябрь включительно. Из Петрозаводска – с 15 мая по 15 октября. Из Пскова – в течение мая и с октября до конца года.

Из Симферополя в Нарьян-Мар – с июня по август включительно. В Саранск – в течение мая и сентября. В Тамбов – с июня по сентябрь включительно. В Тобольск – в течение мая и с октября до конца года. В Элисту – с июня до сентября включительно.

В 2022 году на программу субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2021 году. Число самих маршрутов тоже выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что по спецтарифу в 2022 году будет перевезено более трех миллионов пассажиров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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