Власть
«Ребус» из дорожных знаков озадачил водителей Симферополя
Автолюбители в соцсетях поделились кадрами «дорожной головоломки». В одном месте друг на друге расположены зразу 3 знака.
Такое количество стрелочек очень озадачило многих водителей.
В Симферополе на перекрестке ул.Киевской и ул.Толстого водители ежедневно разгадывают местную «дорожную головоломку». Все понимают, что неправильное ее решение может привести к серьезным последствиям, поэтому в комментариях пользователи соцсети разделились на два лагеря.
Некоторые нравоучительно посоветовали автору поста прямо сейчас поехать в МРЭО и оставлять там свои права, раз не понимает знаков дорожного движения.
Другие же согласились, что не только приезжему, но и местному будет очень сложно ориентироваться по таким знакам и разгадывать этот «ребус» по ходу движения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Движение по Крымскому мосту могут опять ограничить. Движение по автомобильной части Крымского моста могут ограничить из-за четырехдневных тренировок по противопожарной безопасности, сообщили в МВД по Крыму со ссылкой на Минтранс РФ.
В Севастополе просят продлить до исторического парка автобусный маршрут. Просьба продлить маршруты №№ 8 и 18 до входа в парк живой истории «Федюхины высоты» содержится в письме, поступившем в Заксобрание Севастополя.
В Севастополе снизились грузооборот и пассажирооборот. О работа транспорта города Севастополя в сентябре 2021 года сообщает Крымстат.
В Симферополе закроют одну из оживленных улиц. В Симферополе на двое суток перекроют движение на участке улицы Залесская.
ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».
Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений
За прошедшие сутки в Крыму выявили 811 случаев заражения коронавирусом – очередной антирекорд.
Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью
Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.
В Крыму обсуждают «стычку» казаков с отдыхающими
В Республике Крым продолжают нагнетать панику вокруг коронавируса и вакцинации — информационное пространство полнится фейками.
вчера
Жительнице Севастополя вкололи не ту вакцину
17 часов назад
Аксенова просят остановить строительный беспредел его журналиставидео
16 часов назад
В российской комедии неудачно пошутили про Алушту
18 часов назад
В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков
Южный окружной военный суд признал двух подростков виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи.