«Ребус» из дорожных знаков озадачил водителей Симферополя

Автолюбители в соцсетях поделились кадрами «дорожной головоломки». В одном месте друг на друге расположены зразу 3 знака.

Такое количество стрелочек очень озадачило многих водителей.

В Симферополе на перекрестке ул.Киевской и ул.Толстого водители ежедневно разгадывают местную «дорожную головоломку». Все понимают, что неправильное ее решение может привести к серьезным последствиям, поэтому в комментариях пользователи соцсети разделились на два лагеря.

Некоторые нравоучительно посоветовали автору поста прямо сейчас поехать в МРЭО и оставлять там свои права, раз не понимает знаков дорожного движения.

Другие же согласились, что не только приезжему, но и местному будет очень сложно ориентироваться по таким знакам и разгадывать этот «ребус» по ходу движения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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