Прогноз погоды в Крыму на среду 10 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер 12-17 м/с. местами 22-27 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо=западный ветер 12-17 м/с, местами 22-27 м/с), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер 12-17 м/с, местами 22-27 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер 12-17 м/с, местами 22-27 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 89 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 94 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер С 29 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 76 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 5, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северный 33 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 67 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 81 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 70 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 99 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 99 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 16, в Севастополе - 17, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 12, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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