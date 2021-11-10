Власть
Полиция провела беседы с разделывавшими барана на стройке в Симферополе рабочими
Полицейские провели профилактические беседы с рабочими, которые разделывали барана на стройке в Симферополе.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«В рамках проводимой проверки в отдел полиции №2 «Киевский» доставлены 12 человек, работающих на стройке, где с ними проведены профилактические беседы, – говорится в сообщении. – Мужчины признались, что кухня у них находится на стройке, барана они покупали только один раз».
В отношении одного из строителей полицейские составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Согласно санкции статьи, мужчине грозит штраф и возможное выдворение из страны.
Сообщения о том, что рабочие на стройке жилищного комплекса «Академия» на улице Беспалова разделывают и готовят баранину появились в социальных сетях и Telegram-каналах 8 ноября. Пользователи сетей указывали, что рабочие привозили на стройку живых баранов, затем забивали и готовили мясо на костре.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе будут ловить нарушителей ПДД на перекрестках. В Симферополе по 14 ноября ГИБДД проводит профилактические рейды на перекрестках города.
В Крыму суд отправил в колонию готовивших теракты подростков. Южный окружной военный суд признал двух подростков виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи.
Двое крымчан осуждены за незаконный вылов осетра и камбалы в Азовском море. Ленинский районный суд Республики Крым приговорил одного местного жителя к 240 часам обязательных работ, а второго – к девяти месяцам исправительных работ за незаконный вылов осетра и камбалы-калкана.
Симферополец отправлен в колонию за убийство и расчленение знакомого. Житель Симферополя осужден по обвинению в совершении убийства, а также в краже и повреждении чужого имущества.
Экс-мэр Симеиза Ломенко «изменял России» когда работал в отеле «Ялта-Интурист»
Бывший депутат городского совета Ялты и голова Симеиза Юрий Ломенко, которого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене, «собирал секретные сведения», будучи директором по внешним связям гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».
Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом
В октябре 62-летнюю жительницу Бахчисарайского района Крыма по «скорой» госпитализировали в одну из республиканских больниц с инфарктом.
Власти Крыма думают, что морги на полуострове не переполнены
Министерство здравоохранения Крыма не подтвердило информацию о том, что морги республики переполнены из-за роста смертности от COVID-19.
ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».
8 часов назад
Россияне стали чаще ездить за границу для вакцинации от COVID-19
Интерес к так называемым вакцинным турам за границу вырос среди российских туристов, желающих путешествовать с сертификатом о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом.