Полиция провела беседы с разделывавшими барана на стройке в Симферополе рабочими

Полицейские провели профилактические беседы с рабочими, которые разделывали барана на стройке в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«В рамках проводимой проверки в отдел полиции №2 «Киевский» доставлены 12 человек, работающих на стройке, где с ними проведены профилактические беседы, – говорится в сообщении. – Мужчины признались, что кухня у них находится на стройке, барана они покупали только один раз».

В отношении одного из строителей полицейские составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Согласно санкции статьи, мужчине грозит штраф и возможное выдворение из страны.

Сообщения о том, что рабочие на стройке жилищного комплекса «Академия» на улице Беспалова разделывают и готовят баранину появились в социальных сетях и Telegram-каналах 8 ноября. Пользователи сетей указывали, что рабочие привозили на стройку живых баранов, затем забивали и готовили мясо на костре.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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