Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек ● Туристам разъяснили новые правила въезда на территорию Крыма ● Около двух тысяч учеников Севастополя не вышли в школу после каникул ● В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19 ● В Крыму почти 800 новых заражений
Ничего не улучшается: в Крыму снова более 800 новых заражений
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки в Крыму выявили 811 случаев заражения коронавирусом – очередной антирекорд.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
Также за 9 ноября в Крыму скончались 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Умерших с начала пандемии — 3 179.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 9 240 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 803 человек, выздоровевших за весь период – 92 159.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
План вакцинации населения от гриппа выполнен в Севастополе провален. В Севастополе продолжается вакцинация населения от гриппа. Более 70 тысяч человек приняли участие в этой кампании.
Суточное количество заболевших ковидом в Крыму превысило 800 человек. За 8 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
В правительстве Севастополя уточнили цифры по ситуации с COVID-19. В стационарах города свободный коечный фонд, предназначенный для больных ковидом, на сегодняшний день составляет 12%: из развернутых 1395 мест доступно 163.
В Крыму почти 800 новых заражений. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 791 случаев коронавирусной инфекцией.
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